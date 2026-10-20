Испанские археологи обнаружили в пещере Кова де лес Донес (Millares, Валенсийское сообщество) не менее 120 латинских надписей, предварительно датируемых преимущественно I–II веками нашей эры.
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