В Сети опубликовали совместное фото Рамзана Кадырова и Виктора Золотова, а также снимки чеченских военных на территории Украины

В ходе своей рабочей поездки в Москву Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – Главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым, пишет «Грозный Информ».