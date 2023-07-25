Памяти добровольца Юрия «Джигита» – судьба остаться навечно с Родиной

Битва за русский Донбасс, а после и за возврат всех русских земель в состав России имеет одну роковую особенность – она забирает лучших из нашего народа.
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