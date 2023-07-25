Аргументы недели

98 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    А что у нас не доводят до абсурда? Работал в крупной компании до пенсии. Там вместо разрядов были грейды. Вместо уста...О политической вы...
  • Андрей Бедный
    Двумя словами: дерьмо на входе -> дерьмо на выходе!Полупроводниковая...
  • Георгий Михалев
    Наверное решили пристрелить старика.Президент Казахст...

Памяти добровольца Юрия «Джигита» – судьба остаться навечно с Родиной

Памяти добровольца Юрия «Джигита» – судьба остаться навечно с Родиной

Битва за русский Донбасс, а после и за возврат всех русских земель в состав России имеет одну роковую особенность – она забирает лучших из нашего народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх