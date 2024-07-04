Суд в Петербурге оштрафовал Шаца* за нарушение закона об иноагентах

ТАСС/Сергей Карпухин Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеведущего Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили 4 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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