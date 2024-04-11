Глава МЧС Куренков доложил Путину о неблагоприятной обстановке по Тоболу

Ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол на территории Курганской области. Об этом глава МЧС России Александра Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по ситуации с паводками в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии