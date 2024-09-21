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АвтоВАЗ раскрыл причины снижения уровня локализации машин Lada в 2024 году

АвтоВАЗ раскрыл причины снижения уровня локализации машин Lada в 2024 году

Данный показатель снизился для LADA Vesta, LADA Granta и Niva.Уровень локализации автомобилей LADA в текущем году пошёл на спад, об этом говорит анализ Минпромторга России, а о причинах этой ситуации пишет РБК со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

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