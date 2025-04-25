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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сделал 4-й шатаут в плей-офф НХЛ за карьеру. Среди российских вратарей больше только у Набокова, Василевского и Хабибулина

Вратарь «Флориды» отразил все 19 бросков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (2:0, 2-0).

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