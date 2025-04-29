А зачем ждать? Может пора ровнять Усраину с землей?

Надежда

Решится не зеленый сморчок, а его хозяева наглоскунсы дадут приказ конченому и он всё выполнит, не раздумывая! Но самое неприятное, что на его место они поставят такую же гнусь, как и это мерзкое существо!