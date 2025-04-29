Комментируя информацию о новом перемирии, объявленном главой государства, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заключил: "В случае продолжения атак и агрессии во время перемирия со стороны киевской хунты, Вооружённые Силы РФ, как сказал Президент Владимир Путин, дадут адекватный и эффективный отпор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Черти вернуться с почестями, а про нас все забудут»: Михаил Пореченков предсказал скорое возвращение сбежавших звезд
- «Провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны»
- «Мама, а что там дядя делает?»: ребенок удивился новой молельной комнате прямо на детской площадке в Москве. Скоро таких будет много
Свежие комментарии