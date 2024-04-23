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Аргументы и Факты

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СК: 5 человек объявили в розыск после обстрела наряда ППС в Карачаевске

СК: 5 человек объявили в розыск после обстрела наряда ППС в Карачаевске

Пять человек объявили в розыск после обстрела наряда ППС в Карачаевске, сообщили в СК.Накануне в Карачаево-Черкесии был введен план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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