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Zero Hedge

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Zelensky's Top Aide Named In Explosive Court Audio In Mudra Corruption Case

Zelensky's Top Aide Named In Explosive Court Audio In Mudra Corruption Case

Zelensky's Top Aide Named In Explosive Court Audio In Mudra Corruption Case Ukraine’s President Volodymyr Zelensky's Chief of Staff Kyrylo Budanov has been named as part of a major corruption case involving Zelensky's former Deputy Chief of Staff Iryna Mudra, who was arrested and is currently center of a top corruption court case, local outlet Hromadske reported Wednesday, citing court documents.

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