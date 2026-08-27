Zelensky's Top Aide Named In Explosive Court Audio In Mudra Corruption Case Ukraine’s President Volodymyr Zelensky's Chief of Staff Kyrylo Budanov has been named as part of a major corruption case involving Zelensky's former Deputy Chief of Staff Iryna Mudra, who was arrested and is currently center of a top corruption court case, local outlet Hromadske reported Wednesday, citing court documents.
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