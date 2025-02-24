Танкисты группировки войск Восток выжигают опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Получив от разведчиков координаты огневых точек противника, военнослужащие прибыли на огневые позиции, оперативно навели боевую машину на цель и поразили опорный пункт противника сосредоточенным огнём, применив осколочно-фугасные снаряды.
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