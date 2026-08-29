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Аргументы недели

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В Ленобласти запустили меры поддержки для пострадавших от атак на склады

В Ленобласти запустили меры поддержки для пострадавших от атак на склады

На заседании штаба представители органов власти Ленинградской области, налоговой службы и маркетплейса подвели итоги работы по поддержке продавцов и производителей, чьи товары пострадали в ходе террористических атак на склады Wildberries.

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