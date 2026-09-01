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Из-за угрозы БПЛА в Краснодаре предлагают ввести комендантский час для мотоциклов

Из-за угрозы БПЛА в Краснодаре предлагают ввести комендантский час для мотоциклов

Жители Краснодара выступили с инициативой ограничить движение мотоциклов, мопедов и скутеров в ночное время — с 22:00 до 06:00.

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