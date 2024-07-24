Отельеры и туроператоры Ямала отправятся на стажировку в Карелию и Москву

С 26 по 30 июля участники акселератора гостеприимства «Мастерская проектной деятельности и сервисного управления» отправятся в Республику Карелия, после чего с 3 по 7 августа для них организуют стажировку в гостиницах и туристических комплексах Москвы.
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