МИД: В РФ могут поставить вопрос о компенсации ущерба из‑за подрыва «Северных потоков»

РИАМО - 27 мар. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что в Москве спустя время могут поставить вопрос о том, чтобы компенсировать ущерб, связанный с подрывом «Северных потоков», сообщает ТАСС.