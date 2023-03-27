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МИД: В РФ могут поставить вопрос о компенсации ущерба из‑за подрыва «Северных потоков»

МИД: В РФ могут поставить вопрос о компенсации ущерба из‑за подрыва «Северных потоков»

РИАМО - 27 мар. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что в Москве спустя время могут поставить вопрос о том, чтобы компенсировать ущерб, связанный с подрывом «Северных потоков», сообщает ТАСС.

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