Эксперт Садчев: будущее развитие конфликта Индии и Пакистана зависит от Исламабада

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /ТАСС/. Дальнейшее развитие событий в обострившихся отношениях Индии и Пакистана после операции индийских вооруженных сил «Синдур» будет зависеть от действий Исламабада, крупные международные игроки должны оказать давление с целью сдержать его.