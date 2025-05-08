Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Садчев: будущее развитие конфликта Индии и Пакистана зависит от Исламабада

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /ТАСС/. Дальнейшее развитие событий в обострившихся отношениях Индии и Пакистана после операции индийских вооруженных сил «Синдур» будет зависеть от действий Исламабада, крупные международные игроки должны оказать давление с целью сдержать его.

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