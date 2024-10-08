Самый младший ребёнок в честь дня каникул торт состряпала.

Всех выгнала из кухни, потребовала чтобы не приставали даже с уроками. Что-то там усердно взбивала (было ощущение что пытается просверлить миксером железную кастрюлю вместе со столешницей), кухню ухряпала в хлам (даже стены в муке, какао и сладкой сметане), но вкуснятина получилась просто невероятная.