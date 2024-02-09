Жители карельского поселка высказались против проведения ралли

Жители Кинелахты не смогут выехать из населенного пункта во время проведения соревнований, которые запланированы на март Информация, опубликованная Управтодором Республики Карелия о проведении автомобильных соревнований на участке дороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро, вызвала бурю возмущения у ….