В Новосибирске транспортные полицейские раскрыли кражи цветного металла на сумму более 4 млн рублей

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская пресекли хищение медесодержащего металлолома на одном из предприятий транспортного комплекса, производящего продукцию для обустройства железнодорожных путей.
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