Полицейские выявили факт хранения наркотиков в Донецкой Народной Республике

Во время отработки оперативной информации сотрудники УНК МВД по Донецкой Народной Республике совместно с сотрудниками ОКОН ОМВД России «Енакиевский» задержали ранее судимого безработного мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере.
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