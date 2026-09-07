Полицейские выявили факт хранения наркотиков в Донецкой Народной Республике

Во время отработки оперативной информации сотрудники УНК МВД по Донецкой Народной Республике совместно с сотрудниками ОКОН ОМВД России «Енакиевский» задержали ранее судимого безработного мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере.