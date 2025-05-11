Вселенная будет благосклонна к этим знакам зодиака в конце мая.

Конец мая станет особенно удачным месяцем для некоторых знаков зодиака. Одновременное перемещение нескольких планет в благоприятные позиции означает, что у некоторых знаков есть хорошие шансы оказаться в нужном месте в нужное время.
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