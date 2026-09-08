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Спорт Уик-Энд

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СКА волевой победой открыл «Кубок первых». Ларионов дал урок своему недавнему помощнику

СКА волевой победой открыл «Кубок первых». Ларионов дал урок своему недавнему помощнику

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТСКА - «ДИНАМО» М - 5:3 Армейцам, похоже, не интересно одерживать «простые» победы.

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