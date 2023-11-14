В Болгарии созвали Совбез из-за законопроекта о запрете российской нефти

Премьер-министр Болгарии Николай Денков распорядился созвать внеочередное заседание Совета безопасности при правительстве для обсуждения законопроекта о запрете на поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа.
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