Стало известно истиное отношение Зеленского к Трампу и Харрис

Украинский президент назвал ситуацию в США “вызовом”. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе со СМИ заявил о неопределенности, которая может случиться в отношениях между США и Украиной в случае, если на пост главы США встанет кандидат Дональд Трамп.