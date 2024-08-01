Стало известно истиное отношение Зеленского к Трампу и Харрис

Украинский президент назвал ситуацию в США “вызовом”. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе со СМИ заявил о неопределенности, которая может случиться в отношениях между США и Украиной в случае, если на пост главы США встанет кандидат Дональд Трамп.
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