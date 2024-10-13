Тишковец: в Москве до среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода

Предстоящая неделя начнется с наступления глубокой осени. В понедельник, 14 октября, холодный атмосферный фронт, который связан с североатлантическим циклоном "Хельма", напомнит, что на дворе середина осени.
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