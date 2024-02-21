За разглашение гостайны и взятки на 11 лет посадили майора запаса в Чите

Какие дополнительные наказания назначили военному, расскажет «Царьград».Служители Фемиды в Чите встали на сторону обвинения и осудили на 11 лет майора запаса и экс-силовика Александра Варфоломеева за разглашение гостайны и взятки.
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