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Царьград

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За разглашение гостайны и взятки на 11 лет посадили майора запаса в Чите

За разглашение гостайны и взятки на 11 лет посадили майора запаса в Чите

Какие дополнительные наказания назначили военному, расскажет «Царьград».Служители Фемиды в Чите встали на сторону обвинения и осудили на 11 лет майора запаса и экс-силовика Александра Варфоломеева за разглашение гостайны и взятки.

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