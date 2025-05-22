Захарова высмеяла поездку Зеленского в ЮАР, назвав ее гастролями

Президент Украины Владимир Зеленский направился в апреле в ЮАР в рамках гастрольного тура. Так в своем Telegram-канале пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив о профессии главы киевского режима.
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