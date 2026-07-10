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Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент обсудил с ними угрозы и вызовы информационной безопасности в России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.

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