Отдых не в радость: что делать, если ребёнок катастрофически боится моря и медуз

Лето – это время отпусков и пляжного отдыха. Но что делать, если ваш ребенок боится моря и медуз? Конечно, можно просто не брать его на пляж, но есть и другие способы помочь ребенку расслабиться на отдыхе.
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