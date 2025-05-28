Заглушенный российский дрон случайно уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Запущенный российскими бойцами FPV-дрон в ходе атаки на вражеский пикап был заглушен системой РЭБ противника и случайно уничтожил склад боеприпасов ВСУ, сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Фил 28 мая РИА Новости.
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