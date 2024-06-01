Июньская погода будет дождливой, но температура останется в пределах нормы

В июне этого года температура воздуха в большинстве регионов России ожидается близкой к норме. Однако в Северо-Западном федеральном округе она может превысить норму, а на западе Сибири, наоборот, оказаться ниже.
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