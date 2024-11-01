Кравчук о календаре КХЛ: «Сибирь» выдала серию побед и получила сразу 2 паузы – 8 и 5 дней. Это головная боль для тренеров и игроков. В НХЛ таких перерывов не бывает»

– 82 матча в чемпионате НХЛ обеспечивают очень жесткий соревновательный ритм. Турнир проходит без пауз, дополнительно нагружаются выходные дни – прежде всего суббота, когда болельщикам наиболее удобно приходить на арены и тратить деньги.