Киләсе елларда бердәм дәүләт имтиханы 1 июньнән дә иртәрәк башланмаячак

Алдагы елларда Россиядә бердәм дәүләт имтиханы 1 июньнән дә иртәрәк башланмаячак. Бу хакта ТАССка Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт (Рособрнадзор) җитәкчесе Анзор Музаев белдергән.
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