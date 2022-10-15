Военное обозрение

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Вектор отдачи. Резерв улучшения пистолетов

Вектор отдачи. Резерв улучшения пистолетов

Немного о физике выстрела Для начала чуть физики выстрела. «Сила действия равна и противоположна по направлению силе противодействия» – хорошо знакомый многим третий закон Ньютона.

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