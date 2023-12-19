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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куликов – 14-й россиянин в истории с 900 матчами в НХЛ

Юбилейной для защитника «Флориды» стала игра против «Калгари» (1:3). На счету игрока 222 (45+177) очка в 900 матчах НХЛ.

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