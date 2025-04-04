Звезда сериала "Крестоносцы" на ТВ-3 Денис Васильев: "В апреле собираюсь на Алтай"

Артист рассказал о своем персонаже, трюках и травмах на съемках, а также о нашем регионе 7 апреля в 17:00 на ТВ-3 выходит мистический детектив "Крестоносцы", в котором оперативная группа будет расследовать непонятные для прагматического ума человека дела.