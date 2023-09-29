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Русская весна

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НАТО не станет отвечать на возможный удар России: доклад корпорации RAND

НАТО не станет отвечать на возможный удар России: доклад корпорации RAND

Американская некоммерческая исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, в новом докладе пришла к выводу, что на возможный удар России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий.

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