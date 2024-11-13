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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабибуллина о самочувствии после травмы: «В понедельник вышла на лед, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям»

Партнер Хабибуллиной Илья Княжук поранил лезвием конька колено Натальи на тренировке перед этапом Гран-при России в Казани.

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