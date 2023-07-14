Обращение командующего легендарной 58-й армией генерала Попова о собственной отставке и её причинах, опубликованное депутатом Госдумы Андреем Гурулёвым, вызвало бурю восторга во вражеском стане.
"Восстание Спартака": Бомба взорвалась там, где не ждали
Комментарии
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нб
надежда белугина
Наказаны все, кто посмел пикнуть. Значит, есть причина шушукаться.
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7 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Это существо зря думает, что оно - поп Гапон 21-го века. В некоторых случаях, никакого согласия на анигиляцию "ебутата" от Госдумы и не потребуется.
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7 час.
Rabiga Rafikova
Гурулев, будучи депутатом Думы, мог поднять этот вопрос в соответствующей комиссии или прямо обратиться в МО. Но он предпочел обратиться к общественности. Почему? - Скоро будут выборы!!!
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4 час.
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