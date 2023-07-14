"Восстание Спартака": Бомба взорвалась там, где не ждали

нб надежда белугина Наказаны все, кто посмел пикнуть. Значит, есть причина шушукаться.

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ Это существо зря думает, что оно - поп Гапон 21-го века. В некоторых случаях, никакого согласия на анигиляцию "ебутата" от Госдумы и не потребуется.