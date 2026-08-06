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СССР против Китая: Кто виноват в разрыве?

СССР против Китая: Кто виноват в разрыве?

Известный историк и публицист Евгений Юрьевич Спицын представляет исторический разбор советско-китайских отношений от Ленд-лиза и Корейской войны до событий на острове Даманский и краха Перестройки.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
известный? кому и где? в научных исторических кругах - неизвестен. историк? кто его назвал или назначил историком? какие исторические научные публикации имеются у этого ёпсторика? какая учёная степень у этого....?
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1 м.
Ингерман Ланская
пересказ околополитических анекдотов этим самозванцем.. не более
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1 м.