Известный историк и публицист Евгений Юрьевич Спицын представляет исторический разбор советско-китайских отношений от Ленд-лиза и Корейской войны до событий на острове Даманский и краха Перестройки.
СССР против Китая: Кто виноват в разрыве?
Комментарии
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Ингерман Ланская
известный? кому и где? в научных исторических кругах - неизвестен. историк? кто его назвал или назначил историком? какие исторические научные публикации имеются у этого ёпсторика? какая учёная степень у этого....?
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Ингерман Ланская
пересказ околополитических анекдотов этим самозванцем.. не более
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