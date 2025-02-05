Райан Шерки просил руководство «Лиона» продать его в дортмундскую «Боруссию» Юлия СавельеваВ последний день трансферного окна в Европе мог прогреметь еще один громкий переход, но «Лион» решил сохранить в своем составе молодого таланта Райана Шерки.
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