Севастополь не впервые сталкивается с различными вызовами, но помощь сверху есть

В Севастополе побывали секретарь Генсовета, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Владимирович Якушев и руководитель центрального исполкома ЕР Александр Геннадьевич Сидякин.
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