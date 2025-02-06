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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастополь не впервые сталкивается с различными вызовами, но помощь сверху есть

Севастополь не впервые сталкивается с различными вызовами, но помощь сверху есть

В Севастополе побывали секретарь Генсовета, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Владимирович Якушев и руководитель центрального исполкома ЕР Александр Геннадьевич Сидякин.

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