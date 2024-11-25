Сезон паромных переправ в Братском районе завершён 25 ноября

С 25 ноября жителей Братского района ожидает закрытие популярной паромной переправы «Тангуй-Добчур». Решение принято в связи с приходом устойчивых холодов, которые принесли за собой ледостав, делая дальнейшую эксплуатацию судов небезопасной.
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