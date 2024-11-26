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Татар-информ

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ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых

25 ноября 2024. ПСБ предложил розничным клиентам новый вклад с доходностью 30% годовых. «Народный вклад»* дает возможность разместить средства в размере 50 000 рублей и получить максимальную на банковском рынке доходность.

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