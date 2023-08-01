НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ

Виктор Луговой

"Производили такое же отвратительное впечатление, как и Горбачёв, который, судя по всему, за их авантюрой стоял, с той только разницей, что готовы были во имя сохранения собственной власти на что угодно открыто, а он кочевряжился." (цы) Пять копеек. 1. Горбачёв на известной пресс-конференции распространялся тогда, что, дескать, когда к нему в Форосе пришли янайцы. он-де "их послал" (здесь по залу прокатилось некоторое оживление, перешедшее в аплодисмент). Но ген.Варенников на допросах выдал совершенно противуположное: "Как это "послал"?? Да он нам РУКИ ПОЖИМАЛ!!" Вывод: Горби не стоял за янайцами впрямую. Видимо, он использовал в тот момент тактику братьев Знаменских: янайцы берут на себя таскание каштанов, можно сказать, режут ему поток, а Горби за их спинами на рывке выйдет вперёд, как только надобность в янайцах пропадётт и вне зависимости от того, выгорит у тех либо нет. Почти беспроигрышно... если не учитывать фактор Ельцина, который сделал то же самое за спиной Горби разве что не скрывал своей активной роли в событиях. Как только устаканилось - Ельцин на рывке выскочил из-за спины Горби в лидеры ситуации, а затем они с Кравчуком и Шушкевичем хрямкнули страну об колено. 2. Янайцы, по выражению дядь Толи Собчака, "так и не решились выступить всерьёз". Достаточно вспомнить трясущиеся руки Янаева и ту пургу, коьорую он нёс перед полком репортёров: то чрезвычайное положение "введено", а то, видите ли, оно "будет введено в Москве". Диктатор с чрезвычайными полномочиями боится назвать вещи своими именами? - так какой он тогда, к свиням собачьим, диктатор?? Эту слабину янайцев моментально почуяли не только лишь все. И если бы не нервняк с обеих сторон и не эксцесс с БМД Таманской дивизии (бортовой 536) на Садовом кольце ночью с 20 на 21 августа - то янайское топтание обошлось бы без физических потерь и человеческой трагедии, на чистом несерьёзе.