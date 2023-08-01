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НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ

НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ

Автор с понятным при его биографии интересом следит за состоянием дел в эмиграции. Когда-то, под самый занавес Советского Союза, сам о ней подумывал - страна разваливалась на глазах, на окраинах шли погромы меньшинств, было понятно, что Горбачёв ни черта не контролирует и контролировать в принципе не способен, а бесконечный трындёж упоённого самим собой попки, которым он был и до конца жизни остался, совершенно не вдохновлял.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Производили такое же отвратительное впечатление, как и Горбачёв, который, судя по всему, за их авантюрой стоял, с той только разницей, что готовы были во имя сохранения собственной власти на что угодно открыто, а он кочевряжился.&quot; (цы) Пять копеек. 1. Горбачёв на известной пресс-конференции распространялся тогда, что, дескать, когда к нему в Форосе пришли янайцы. он-де &quot;их послал&quot; (здесь по залу прокатилось некоторое оживление, перешедшее в аплодисмент). Но ген.Варенников на допросах выдал совершенно противуположное: &quot;Как это &quot;послал&quot;?? Да он нам РУКИ ПОЖИМАЛ!!&quot; Вывод: Горби не стоял за янайцами впрямую. Видимо, он использовал в тот момент тактику братьев Знаменских: янайцы берут на себя таскание каштанов, можно сказать, режут ему поток, а Горби за их спинами на рывке выйдет вперёд, как только надобность в янайцах пропадётт и вне зависимости от того, выгорит у тех либо нет. Почти беспроигрышно... если не учитывать фактор Ельцина, который сделал то же самое за спиной Горби разве что не скрывал своей активной роли в событиях. Как только устаканилось - Ельцин на рывке выскочил из-за спины Горби в лидеры ситуации, а затем они с Кравчуком и Шушкевичем хрямкнули страну об колено. 2. Янайцы, по выражению дядь Толи Собчака, &quot;так и не решились выступить всерьёз&quot;. Достаточно вспомнить трясущиеся руки Янаева и ту пургу, коьорую он нёс перед полком репортёров: то чрезвычайное положение &quot;введено&quot;, а то, видите ли, оно &quot;будет введено в Москве&quot;. Диктатор с чрезвычайными полномочиями боится назвать вещи своими именами? - так какой он тогда, к свиням собачьим, диктатор?? Эту слабину янайцев моментально почуяли не только лишь все. И если бы не нервняк с обеих сторон и не эксцесс с БМД Таманской дивизии (бортовой 536) на Садовом кольце ночью с 20 на 21 августа - то янайское топтание обошлось бы без физических потерь и человеческой трагедии, на чистом несерьёзе.
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
мутные слова... всё о каких-то ништяках... &quot;... сам о ней (эмиграции) подумывал - страна разваливалась на глазах&quot; и её &quot;... в итоге спасать никто, как выяснилось, и не собирался...&quot; типичный подход потребителя... не сужу, но как-то диссонируют речи этого персонажа с привычным нашим &quot;живем мы здесь&quot;... и это всё, что можно и нужно сказать об эмиграции, а, возможно, и о г-не Сатановском...
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1 д.
Мария Беликова
Всё верно! Бросать свой дом, работу, школу, где  дети учатся....Всё это бросать неизвестно для чего - безумие. Проблемы есть в каждой стране. И менять свою страну на чужую, с чужим языком, с проблемой жилья и трудоустройства - просто безумие. Понятно, когда денег выше крыши в зарубежных банках, как у Пугачёвой. Боялась их потерять. Но и ей не сладко жить по чужим дворцам. Счастья она себе не прибавила. Лучше жить в хрущёвке, но ДОМА.
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1 д.

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