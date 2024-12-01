Как обустроить удобную кухню в хрущевке: 12 практичных советов от дизайнеров

Мы спросили экспертов, с помощью каких приемов можно превратить малогабаритную кухню в пространство для жизни «Самая сложная история для дизайнера — работа с маленькими, но насыщенными по функционалу помещениями.
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