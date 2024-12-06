НБА возвращается в Китай. В октябре в Макао пройдут предсезонные матчи между «Нетс» и «Санз»

В октябре в Макао состоятся два предсезонных матча между «Бруклином» и «Финиксом». Возвращение станет кульминацией многолетнего процесса восстановления отношений между НБА и Китаем после того, как комиссионер Адам Сильвер и лига поддержали тогдашнего генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, опубликовавшего в социальной сети изображение с одобрением протестов в Гонконге в октябре 2019 года.