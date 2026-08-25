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Представлена газовая колонка Xiaomi: 27 кВт, 16 л/мин, 32 дБ, система отвода конденсата и управление со смартфона

Представлена газовая колонка Xiaomi: 27 кВт, 16 л/мин, 32 дБ, система отвода конденсата и управление со смартфона

Конденсат нейтрализуется и с помощью высокоскоростной центрифуги выводится через дымоход Xiaomi представила в Китае газовый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater Pro Dual-Circulation Level 1 Energy Efficiency 16L.

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