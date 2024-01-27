Захарова: РФ рассчитывает на необходимые шаги СБ ООН по Ближнему Востоку

Россия рассчитывает на соответствующие шаги Совбеза ООН ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии