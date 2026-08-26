🏫 «Не повторяется такое никогда». Вперёд, в школу! Вы готовы? Календарь перевернём и снова 1 сентября.
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🏫 «Не повторяется такое никогда». Вперёд, в школу! Вы готовы? Календарь перевернём и снова 1 сентября.